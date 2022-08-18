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9 сентября, 18:48
НовостиКультура

Сегодня на сцене Калмыцкой госфилармонии - заслуженный артист России, актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Максим Аверин

Сегодня на сцене Калмыцкой госфилармонии - заслуженный артист России, актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Максим Аверин

Широкому зрителю он известен по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский». Максим Аверин представит на калмыцкой сцене новую версию моноспектакля «Научи меня жить». Его премьера состоялась в 2019 году на сцене Московского академического театра сатиры.

По словам организаторов – это не творческая встреча, не концерт, а полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. В программе прозвучат стихи и проза Вертинского, Рождественского, Евтушенко, песни советских и российских композиторов. Но, как говорят организаторы, билетов в кассе уже нет.

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