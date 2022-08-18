Калмыцкий театр танца "Ойраты" отличился на международном фестивале

На днях подошел к концу 11-й Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо-2022», проходивший в городе Владимир. Пять дней коллективы-участники из Индии, Киргизии, Беларуси, Башкортостана, Белгорода, Калмыкии и России демонстрировали свои концертные номера.



Хореографические постановки Петра и Владимира Надбитовых в очередной раз признали лучшими и наградили специальным дипломом фестиваля.



Фото и видео из аккаунта ГТТК "Ойраты".