10 сентября, 07:31
 14 °C
60,86
60,47
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 сентября, 09:06
НовостиКультура

Калмыцкий театр танца "Ойраты" отличился на международном фестивале

Калмыцкий театр танца "Ойраты" отличился на международном фестивале

На днях подошел к концу 11-й Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо-2022», проходивший в городе Владимир. Пять дней коллективы-участники из Индии, Киргизии, Беларуси, Башкортостана, Белгорода, Калмыкии и России демонстрировали свои концертные номера.

Хореографические постановки Петра и Владимира Надбитовых в очередной раз признали лучшими и наградили специальным дипломом фестиваля.

Фото и видео из аккаунта ГТТК "Ойраты".

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия