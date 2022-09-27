Сегодня на телевизионной башне в Элисте начнутся плановые ремонтные работы

Они продлятся с 12 до 14 часов, сообщили в калмыцком филиале РТРС. Элистинцы, у кого телевизоры не подключены к российским провайдерам цифровых услуг и сервисов в это время не смогут смотреть программы 20 бесплатных эфирных каналов.



Но для жителей других населенных пунктов телевещание останется доступным. Следите за нашими обновлениями.