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20 октября, 10:08
Новости

Сегодня на телевизионной башне в Элисте начнутся плановые ремонтные работы

Сегодня на телевизионной башне в Элисте начнутся плановые ремонтные работы

Они продлятся с 12 до 14 часов, сообщили в калмыцком филиале РТРС. Элистинцы, у кого телевизоры не подключены к российским провайдерам цифровых услуг и сервисов в это время не смогут смотреть программы 20 бесплатных эфирных каналов.

Но для жителей других населенных пунктов телевещание останется доступным. Следите за нашими обновлениями.

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