Под лозунгом «За сильную Россию» в Элисте на площади Победы завершился торжественный митинг

Его инициаторы - профсоюзные организации региона.

Между тем, продолжается сбор гуманитарной помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. К акции присоединился и коллектив Фонда соцстрахования по Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Были собраны добровольные пожертвования, на которые закупили предметы первой необходимости. Груз передали в КРО ООО «Российский Красный крест». Продукты, одежда и многое другое поступают в Центр гуманитарной помощи Калмыкии, откуда периодически отправляется для беженцев из Донбасса.

«Мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, оказавшихся в трудной ситуации. Сегодня нельзя оставаться в стороне, надо дать почувствовать людям, что #МыВместе» - считают работники регионального отделения Фонда.