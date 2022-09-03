Сегодня в КГУ начинает свою работу XXIV Генеральная Ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран

Это мероприятие вошло в программу II Каспийского экономического форума, который проходит сегодня в Москве. Представители 50 вузов, федеральных и региональных органов власти России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении, также ученые из Монголии, Китая, Палестины – всего 300 участников обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества.



Повестка XXIV Ассамблеи включает в себя широкий спектр вопросов – это защита и поддержание экосистемы Прикаспийского региона, проблемы перехода к "зеленой" экономике, создание правовых механизмов противодействия современным угрозам экологической безопасности бассейна Каспия. Там будет работать наша съемочная группа.

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