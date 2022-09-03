5 октября, 09:24
 16 °C
56,17
58,79
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 октября, 11:28
Новости

Сегодня в КГУ начинает свою работу XXIV Генеральная Ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран

Сегодня в КГУ начинает свою работу XXIV Генеральная Ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран

Это мероприятие вошло в программу II Каспийского экономического форума, который проходит сегодня в Москве. Представители 50 вузов, федеральных и региональных органов власти России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении, также ученые из Монголии, Китая, Палестины – всего 300 участников обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Повестка XXIV Ассамблеи включает в себя широкий спектр вопросов – это защита и поддержание экосистемы Прикаспийского региона, проблемы перехода к "зеленой" экономике, создание правовых механизмов противодействия современным угрозам экологической безопасности бассейна Каспия. Там будет работать наша съемочная группа.

Подробнее расскажем в Дневном выпуске Вестей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия