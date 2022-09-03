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5 октября, 10:02
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Cегодня, 5 октября, сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник

Cегодня, 5 октября, сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник

Российский сыск еще в царский период показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил "Положение об организации отделов уголовного розыска".

Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью.

В свой профессиональный праздник все сотрудники угрозыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе — ведомственные награды и памятные подарки. Смотрите подробнее в дневных Вестях.

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