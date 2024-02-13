Сегодня в Элисте избирательная комиссия Калмыкии проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени.

В ней примут участие теле- и радиоканалы «Россия-1», «Россия 24», «Радио России», «Маяк», «Национальное телевидение Калмыкии». В ходе процедуры доверенные лица кандидатов и представители политических партий выберут карточки с распределением дат выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий на выборах президента России. Отметим, что агитационный период в СМИ начнется 17 февраля, а закончится в ноль часов 15 марта 2024 года.