14 февраля, 18:32
 4 °C
97,81
91,43
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 февраля, 14:11
Новости

Сегодня в Элисте избирательная комиссия Калмыкии проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени.

Сегодня в Элисте избирательная комиссия Калмыкии проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени.
В ней примут участие теле- и радиоканалы «Россия-1», «Россия 24», «Радио России», «Маяк», «Национальное телевидение Калмыкии». В ходе процедуры доверенные лица кандидатов и представители политических партий выберут карточки с распределением дат выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий на выборах президента России. Отметим, что агитационный период в СМИ начнется 17 февраля, а закончится в ноль часов 15 марта 2024 года.
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия