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14 февраля, 10:03
Новости

Подача электричества в Малодербетовском районе полностью восстановлена.

Подача электричества в Малодербетовском районе полностью восстановлена.
Также подключены село Садовое и поселок Заргакин Сарпинского района, поселки Цаган Нур, Босхачи и Хошеут Октябрьского района, поселки Ергенинский, Гашун Бургуста и Сарпа Кетченеровского района. В ближайшее время восстановим подачу электроэнергии в оставшихся населенных пунктах Кетченеровского, Сарпинского и Юстинского районов, сообщил глава региона Бату Хасиков. «Держим на контроле ситуацию, ремонтные бригады из всех муниципальных образований республики и специалисты Министерства ЖКХ и энергетики продолжают работу в северных районах Калмыкии. Задействовано 24 бригады и свыше 40 единиц техники», отметил Бату Хасиков. Фото: телеграм канал Главы республики Калмыкия
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