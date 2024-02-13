Подача электричества в Малодербетовском районе полностью восстановлена.

Также подключены село Садовое и поселок Заргакин Сарпинского района, поселки Цаган Нур, Босхачи и Хошеут Октябрьского района, поселки Ергенинский, Гашун Бургуста и Сарпа Кетченеровского района. В ближайшее время восстановим подачу электроэнергии в оставшихся населенных пунктах Кетченеровского, Сарпинского и Юстинского районов, сообщил глава региона Бату Хасиков. «Держим на контроле ситуацию, ремонтные бригады из всех муниципальных образований республики и специалисты Министерства ЖКХ и энергетики продолжают работу в северных районах Калмыкии. Задействовано 24 бригады и свыше 40 единиц техники», отметил Бату Хасиков. Фото: телеграм канал Главы республики Калмыкия