Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев провел встречу с цифровыми волонтёрами.

Участники обсудили результаты прошлого года и наметили планы на будущее. Министр цифрового развития отметил количество молодёжи, которая увлекается цифровыми технологиями. За небольшой промежуток времени они провели множество полезных мероприятий: цифровой диктант, обучающие тренинги, благотворительную акцию «Серебряная ёлка», экскурсии для детей участников СВО и многие другие. Алексей Этеев отметил важность поддержки отечественной Айти-отрасли.