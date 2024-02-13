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14 февраля, 14:18
Новости

Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев провел встречу с цифровыми волонтёрами.

Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев провел встречу с цифровыми волонтёрами.
Участники обсудили результаты прошлого года и наметили планы на будущее. Министр цифрового развития отметил количество молодёжи, которая увлекается цифровыми технологиями. За небольшой промежуток времени они провели множество полезных мероприятий: цифровой диктант, обучающие тренинги, благотворительную акцию «Серебряная ёлка», экскурсии для детей участников СВО и многие другие. Алексей Этеев отметил важность поддержки отечественной Айти-отрасли.
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