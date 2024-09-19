Сегодня в Элисте экономический форум торжественно открыл Глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Для республики Калмыкия важно найти свой путь. Мы имеем на это полное право с учетом тех возможностей и преимуществ, которые мы имеем сегодня, и работаем над этим на протяжении пяти лет. Из года в год большое количество проектов получают начало на экономическом форуме и уже сейчас успешно развиваются», - отметил Глава Калмыкии. Бату Хасиков пожелал участникам плодотворной работы.

На форум сегодня прибыли делегации из Азербайджана, Кувейта, в нем также принимают участие гости из Москвы, Астрахани, Адыгеи, Удмуртии, Тывы, Тамбова, Калининграда, Ростова, Бурятии, Ингушетии, ДНР.

Глава региона рассказал о направлениях форума и добавил: «Калмыкия - это уникальный регион. Наш главный ресурс - это люди. Нужно этот потенциал раскрыть».

V экономический форум «Элиста-2024. Мой бизнес» будет работать на 10 тематических площадках.

Фото: Экономика08