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21 сентября, 11:20
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Сегодня в Элисте экономический форум торжественно открыл Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Сегодня в Элисте экономический форум торжественно открыл Глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Для республики Калмыкия важно найти свой путь. Мы имеем на это полное право с учетом тех возможностей и преимуществ, которые мы имеем сегодня, и работаем над этим на протяжении пяти лет. Из года в год большое количество проектов получают начало на экономическом форуме и уже сейчас успешно развиваются», - отметил Глава Калмыкии. Бату Хасиков пожелал участникам плодотворной работы.

На форум сегодня прибыли делегации из Азербайджана, Кувейта, в нем также принимают участие гости из Москвы, Астрахани, Адыгеи, Удмуртии, Тывы, Тамбова, Калининграда, Ростова, Бурятии, Ингушетии, ДНР.

Глава региона рассказал о направлениях форума и добавил: «Калмыкия - это уникальный регион. Наш главный ресурс - это люди. Нужно этот потенциал раскрыть».

V экономический форум «Элиста-2024. Мой бизнес» будет работать на 10 тематических площадках.

Фото: Экономика08

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