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21 сентября, 11:40
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На 28 форуме современной журналистики "Вся Россия", который проходит в Сочи, обсудили перспективы работы региональных СМИ.

На 28 форуме современной журналистики "Вся Россия", который проходит в Сочи, обсудили перспективы работы региональных СМИ.

Деловая программа включала встречи, мастер-классы федеральных спикеров, руководителей СМИ, представителей отраслевых ведомств.

В центре внимания — опыт лучших изданий России, региональная и муниципальная поддержка прессы, кибербезопасность и ряд других важных вопросов.

На многочисленных площадках Форума прошли лекции, презентации новых проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы. Сессия «Тренды в работе регионального ТВ» - часть деловой программы. Ее спикером стал заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он обратил внимание участников форума на то, что грани, разделяющие понятия «федеральное» и «региональное» телевидение и СМИ практически стёрты. По его словам, сегодня уровень специалистов, работающих в регионах России, постоянно растет. Активно развивается вещание на национальных языках в разных частях большой страны. В том числе благодаря этому журналисты, работающие в регионах, приобретают особую ценность не только для местных СМИ, но и для крупных медиахолдингов.

При этом в регионах есть и свои проблемы. Одна из них - кадры. Профильные вузы есть не везде, поэтому телекомпании ищут разные способы для поиска корреспондентов, операторов и редакторов. Чаще всего молодых специалистов ищут уже в вузах. Их приглашают на практику в редакции, поэтому многие еще до завершения обучения могут получить работу.

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