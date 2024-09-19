Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – журналист и писатель Иван Нимгирович Басангов.

Коллектив филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Калмыкия» скорбит.

Иван Нимгирович - истинный патриот калмыцкого народа, известный общественный деятель, Почетный гражданин Калмыкии, кавалер Ордена Героя Советского Союза Б.Б.Городовикова, Заслуженный работник культуры Республики.

Вся его жизнь – это годы большой плодотворной деятельности на благо своей малой родины. За его плечами яркие дни созидательной работы в районной и областной комсомольских организациях.

В годы возрождения республики Иван Нимгирович в должности министра культуры сделал немало для восстановления калмыцкого искусства, внес значительной вклад в развитие культуры, в становление государственного ансамбля «Тюльпан», художественной самодеятельности. По его инициативе в музыкальных школах были созданы классы калмыцкой домбры, проводились потрясающе интересные и значимые Дни калмыцкой культуры и литературы.

При непосредственном участии Ивана Нимгировича журналистика республики активно развивалась и крепла. Как председатель Госкомиздата он организовал централизацию печати республиканских и районных газет. Появился детский журнал «Байр» и газета «Элистинские новости».

Для представителей СМИ республики Иван Нимгирович являлся подлинным примером подвижника и летописца калмыцкой истории и культуры. Иван Нимгирович был для нас наставником, учителем, старшим другом. Его очерки и книги стали неотъемлемой частью истории калмыцкого народа, который он беззаветно любил и служил ему всю свою жизнь.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Ивана Нимгировича. Мы скорбим вместе с вами.

Светлая память о нем останется в наших сердцах.