Дельгир Сарангова представит Калмыкию на федеральном этапе конкурса «Бизнес-Успех»

Она стала победителем региональной премии в номинации «Народный предприниматель». Ее организация специализируется на выпуске замороженных полуфабрикатов и консервов премиального качества из экологически чистых продуктов местного производства. Товары пользуются популярностью не только в Калмыкии и в соседних регионах, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

Кроме того, эксперты определили 7 перспективных предпринимателей в различных номинациях - «Лучший производственный проект», «Здоровый образ жизни», экспортное, производственное, женское и социальное направление.

Как отметили организаторы мероприятия, основные цели – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса, поиск новых инвесторов, расширение рынка сбыта.