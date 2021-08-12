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11 октября, 18:00
НовостиБизнес

Дельгир Сарангова представит Калмыкию на федеральном этапе конкурса «Бизнес-Успех»

Дельгир Сарангова представит Калмыкию на федеральном этапе конкурса «Бизнес-Успех»

Она стала победителем региональной премии в номинации «Народный предприниматель». Ее организация специализируется на выпуске замороженных полуфабрикатов и консервов премиального качества из экологически чистых продуктов местного производства. Товары пользуются популярностью не только в Калмыкии и в соседних регионах, а также в Санкт-Петербурге и Москве. 

Кроме того, эксперты определили 7 перспективных предпринимателей в различных номинациях - «Лучший производственный проект», «Здоровый образ жизни», экспортное, производственное, женское и социальное направление.

Как отметили организаторы мероприятия, основные цели – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса, поиск новых инвесторов, расширение рынка сбыта.

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