Сегодня в Элисте будут встречать артистов Академического театра имени Ойунского из Якутии

По словам художественного руководителя Национального театра имени Басангова Бориса Манджиева - это одно из значимых событий нового театрального сезона.



На калмыцкой сцене, в рамках федеральной программы "Большие гастроли",прославленный коллектив покажет зрителю спектакль "Желанный голубой берег мой" по повести казахского писателя Чингиза Айтматова "Пегий пес, бегущий краем моря". Эта работа режиссера Андрея Борисова, народного артиста России, лауреата госпремий СССР, России и Якутии, стала настоящей визитной карточкой театра Саха. Еще одна постановка, которую представит труппа, - "Шесть персонажей в поисках автора" итальянского драматурга и писателя Луиджи Пиранделло.