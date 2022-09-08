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29 сентября, 10:23
НовостиКультура

Что такое хорошая книга?

Что такое хорошая книга?

Профессиональный диалог на эту тему сегодня с библиотечными специалистами и педагогами составит координатор, литературный критик и педагог, ведущая Радио России «Культура» Ксения Молдавская. Семинар будет посвящен принципам выбора и рекомендации книг. Встреча состоится в модельной библиотеке имени Балакаева.

Напомним, в Элисте проходит "КНИГУРУ". Мероприятие проходит с участием организаторов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества.

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