Что такое хорошая книга?

Профессиональный диалог на эту тему сегодня с библиотечными специалистами и педагогами составит координатор, литературный критик и педагог, ведущая Радио России «Культура» Ксения Молдавская. Семинар будет посвящен принципам выбора и рекомендации книг. Встреча состоится в модельной библиотеке имени Балакаева.



Напомним, в Элисте проходит "КНИГУРУ". Мероприятие проходит с участием организаторов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества.