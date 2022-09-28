Сегодня в Элисте будут чествовать многодетных матерей

А региональный знак отличия "За заслуги в воспитании детей" получат 10 семейных пар. Церемония награждения состоится в Большом зале Правительства. Мероприятие приурочено ко Дню матери, он ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.



Также семьям, воспитавшим пять и более детей, вручат благодарственные письма Главы республики. Праздник, цель которого – укрепить семейные устои и подчеркнуть важность роли матери в жизни человека, с каждым годом становится все более значимым. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.