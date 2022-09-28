25 ноября, 09:49
 5 °C
62,78
60,39
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 ноября, 06:48
Новости

Сегодня в Элисте будут чествовать многодетных матерей

Сегодня в Элисте будут чествовать многодетных матерей

А региональный знак отличия "За заслуги в воспитании детей" получат 10 семейных пар. Церемония награждения состоится в Большом зале Правительства. Мероприятие приурочено ко Дню матери, он ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.

Также семьям, воспитавшим пять и более детей, вручат благодарственные письма Главы республики. Праздник, цель которого – укрепить семейные устои и подчеркнуть важность роли матери в жизни человека, с каждым годом становится все более значимым. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия