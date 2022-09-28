Роспотребнадзор Калмыкии предупреждает о продаже опасной кукурузы

В Красноярске зарегистрирован случай заболевания ботулизмом от употребления кукурузы отварной в вакуумной упаковке по 450 гр., дата изготовления: 02.08.2022, срок годности: 01.08.2023, условия хранения до +25 оС, изготовитель "ЧП A.I.M-SHAMSHOD" (Республика Узбекистан).



По результатам лабораторных исследований образцов проб указанной пищевой продукции бактериологическим методом выделена CI. Botulinum, обнаружен ботулотоксин (ботулотоксин - это смертельный парализующий яд, поражающий нервную систему и вызывающий сильное удушье).



В Управлении Роспотребнадзора просят сообщать о всех случаях обнаружения такой кукурузы в магазинах и ни в коем случае не употреблять ее в пищу.