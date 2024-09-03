4 сентября, 17:06
 30 °C
97,81
88,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 сентября, 13:36
НовостиСобытие

На острове Русский сегодня продолжается IX Восточный экономический форум

На острове Русский сегодня продолжается IX Восточный экономический форум

В числе участников – вице – премьер Калмыкии - министр природных ресурсов Очир Джамбинов и руководитель дирекции особо охраняемых территорий Александр Адьянов. Второй год в рамках форума во Владивостоке проходит Международный день сокола, открыт павильон с экспозицией птиц этого семейства.

Вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов на мероприятии уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Очир Джамбинов выступил модератором рабочей сессии и представил проект программы по восстановлению популяции дрофиных на территории северо – западного Прикаспия.

И вот, что он нам рассказал в телефонном разговоре.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия