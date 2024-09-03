На острове Русский сегодня продолжается IX Восточный экономический форум
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В числе участников – вице – премьер Калмыкии - министр природных ресурсов Очир Джамбинов и руководитель дирекции особо охраняемых территорий Александр Адьянов. Второй год в рамках форума во Владивостоке проходит Международный день сокола, открыт павильон с экспозицией птиц этого семейства.
Вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов на мероприятии уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Очир Джамбинов выступил модератором рабочей сессии и представил проект программы по восстановлению популяции дрофиных на территории северо – западного Прикаспия.
И вот, что он нам рассказал в телефонном разговоре.