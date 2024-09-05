Сегодня в эфире Радио России – Калмыкия начинается цикл радиопередач, посвященных столетнему юбилею известного писателя Алексея Бадмаева

Мастер калмыцкой прозы, романист, писатель –гуманист так называли в литературном мире советского союза нашего земляка. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с историей калмыцкого народа, который стойко перенес все испытания, выпавшие на его нелегкую долю.

Произведение писателя «Реки начинаются с истоков», «Зултурган – трава степная» «Белый курган» «Бег Аранзала» и многие другие неоднократно издавались и были переведены на разные языки.

Слушайте передачу в эфире Радио России – Калмыкия в 13 часов 10 минут и 18 часов 10 минут на диапазоне 102 и 7 ФМ.