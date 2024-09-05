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9 сентября, 07:37
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Предварительные итоги голосования на выборах Главы Республики Калмыкия

Предварительные итоги голосования на выборах Главы Республики Калмыкия

Итоговая явка на выборах главы Калмыкии составила 61,35 % (проголосовало 124 976 жителей республики).

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Баянова Айса Сергеевна - 5,85 %, Намруев Михаил Гоогуевич – 9,12%, Хасиков Бату Сергеевич – 79,95%, Хрущев Юрий Михайлович - 4,06%.

Окончательные результаты голосования на территории Республики Калмыкия будут утверждены на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия.

Сообщила пресс-служба регионального избиркома.

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