Предварительные итоги голосования на выборах Главы Республики Калмыкия
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Итоговая явка на выборах главы Калмыкии составила 61,35 % (проголосовало 124 976 жителей республики).
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Баянова Айса Сергеевна - 5,85 %, Намруев Михаил Гоогуевич – 9,12%, Хасиков Бату Сергеевич – 79,95%, Хрущев Юрий Михайлович - 4,06%.
Окончательные результаты голосования на территории Республики Калмыкия будут утверждены на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия.
Сообщила пресс-служба регионального избиркома.