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8 апреля, 12:06
НовостиОбщество

Сегодня в эфире «Радио России. Калмыкия» интерактивная программа «Здесь и сейчас»

Сегодня в эфире «Радио России. Калмыкия» интерактивная программа «Здесь и сейчас»

Как укрепить иммунитет, когда температура воздуха еще не стабилизировалась? Какие меры профилактики советуют врачи? В Калмыкии отметили День здоровья различными мероприятиями, призванными популяризировать активный образ жизни. Так, регион присоединился к флешмобу "Утренняя зарядка". Почему так важно начинать день с физических упражнений? Как помочь организму справиться с весенним авитаминозом? На эти и другие вопросы ведущей Байрты Коклаевой ответят гости интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас» на Радио России – Калмыкия, специалисты лечебных учреждений и Минздрава. 

 Она выйдет в прямой эфир в 13 часов 14 минут на частоте 102'7 FM. Задать вопросы и получить советы «о самом главном» вы можете, присоединившись к беседе. Телефон в студии 4-11-26.

 

 

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