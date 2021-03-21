Сегодня стартует Республиканский семинар «Баhчуд – мана иргч!»

Он посвящен Году науки и технологий. Это познавательная площадка для специалистов, работающих в сфере реализации государственной молодёжной политики и образования. Участникам предстоит обсудить, как вовлечь подрастающее поколение в инновационную и научно-творческую деятельность, в добровольческое движение, помочь им в освоении социального проектирования.

Будут проведены мастер-классы по использованию интернет-пространства и мессенджеров для того, чтобы расширить потенциальную аудиторию при решении поставленных задач.