8 апреля, 11:27
Сегодня стартует Республиканский семинар «Баhчуд – мана иргч!»
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Он посвящен Году науки и технологий. Это познавательная площадка для специалистов, работающих в сфере реализации государственной молодёжной политики и образования. Участникам предстоит обсудить, как вовлечь подрастающее поколение в инновационную и научно-творческую деятельность, в добровольческое движение, помочь им в освоении социального проектирования.
Будут проведены мастер-классы по использованию интернет-пространства и мессенджеров для того, чтобы расширить потенциальную аудиторию при решении поставленных задач.