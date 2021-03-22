Сегодня Международный день цыган

Загадочный народ, живущий рядом, и в то же время, особняком. Они всегда на виду, но их повседневная жизнь скрыта от посторонних глаз. По статистическим данным, в нашем регионе диаспора насчитывает менее тысячи человек. Это даже меньше одного процента от общего числа населения Калмыкии. Однако, они как никакой другой этнос, сохранили свои многовековые обычаи и традиции почти в первозданном виде.

Как правило, цыгане живут большими семьями, а селятся целыми улицами. Все прекрасно знают родной язык, а уж об их музыкальности, знаменитых песнях и танцах знают во всем мире.

Как живут элистинские цыгане и какие предрассудки они опровергают, из первых уст узнавала наша съемочная группа. Этот познавательный и очень интересный материал покажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия".