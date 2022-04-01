  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 мая, 22:51
НовостиСоциальная политика

Сегодня в Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора состоялась встреча священнослужителей Элистинской епархии и членов Совета Старейшин при Главе Республики

Сегодня в Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора состоялась встреча священнослужителей Элистинской епархии и членов Совета Старейшин при Главе Республики

Мероприятие возглавили архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и председатель Совета старейшин Эрдни Пашнанов. Встреча прошла в формате круглого стола под общей темой «Калмыкия: развитие на основе традиций».

В ходе общения участники мероприятия наметили ряд конкретных проектов по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Калмыкии, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия религиозных организаций и общественных структур на территории региона.

Одной из поддержанных на встрече инициатив стало создание в Элисте мемориала женщинам-медикам под названием: «Милосердное служение». Отдельное внимание было уделено проведению в Калмыкии празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.  

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия