Поисковые отряды Калмыкии продолжают свою ежегодную вахту

Она стартовала 26 апреля и реализуется в рамках проекта «Хулхутинский Рубеж», поддержанного Фондом Президентских грантов. Проект существует и собирает под своим началом патриотов со всех уголков Калмыкии на протяжении 5 лет. За этот срок волонтерам удалось перезахоронить около 150 бойцов, установить 6 новых обелисков и 40 мемориальных плит, на которых увековечены имена более 800 советских солдат. Эта работа продолжается.

На днях поисковики Калмыкии вновь приступят к поднятию останков солдат, обнаруженных на территории близ Хулхуты.