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11 мая, 23:14
Новости

Поисковые отряды Калмыкии продолжают свою ежегодную вахту

Поисковые отряды Калмыкии продолжают свою ежегодную вахту

 

Она стартовала 26 апреля и реализуется в рамках проекта «Хулхутинский Рубеж», поддержанного Фондом Президентских грантов. Проект существует и собирает под своим началом патриотов со всех уголков Калмыкии на протяжении 5 лет. За этот срок волонтерам удалось перезахоронить около 150 бойцов, установить 6 новых обелисков и 40 мемориальных плит, на которых увековечены имена более 800 советских солдат. Эта работа продолжается.
 
На днях поисковики Калмыкии вновь приступят к поднятию останков солдат, обнаруженных на территории близ Хулхуты.   
 Смотрите наши видео на YouTube!
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