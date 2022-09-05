Сегодня в центре "Мой бизнес" проведут образовательный интенсив "Стратегии и перспективы развития туризма и индустрии гостеприимства в Республике Калмыкия"

Участники ознакомятся с мерами поддержки туристической отрасли и индустрии гостеприимства, основными принципами увеличения продаж, особенностями национальных стандартов, действующих в туриндустрии и многое другое.



Спикером выступит Андрей Крылов, эксперт РАНХиГС, ОПОРА России, ТПП РФ, руководитель акселерационных программ "Акселератор Территорий" и "ТурАкселератор". Работа продолжится и завтра.