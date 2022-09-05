Новый сборник стихов народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева сегодня презентуют в Национальной библиотеке имени Амур-Санана. Сюда вошли его произведения на калмыцком языке в переводе Юрия Щербакова и Александра Соловьева. Книгу выпустила Ассоциация писателей и издателей России.



В презентации примут участие народный поэт Калмыкии Владимир Нуров, заслуженный работник культуры России, главный редактор журнала "Теегин герл" Данара Дорджиева, поэт-переводчик, руководитель Астраханской областной писательской организации Юрий Щербаков, директор Института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ Мингиян Лиджиев, члены КРО Союза писателей России и Союза российских писателей.