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11 октября, 10:01
НовостиКультура

"Полынь"

"Полынь"

Новый сборник стихов народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева сегодня презентуют в Национальной библиотеке имени Амур-Санана. Сюда вошли его произведения на калмыцком языке в переводе Юрия Щербакова и Александра Соловьева. Книгу выпустила Ассоциация писателей и издателей России.

В презентации примут участие народный поэт Калмыкии Владимир Нуров, заслуженный работник культуры России, главный редактор журнала "Теегин герл" Данара Дорджиева, поэт-переводчик, руководитель Астраханской областной писательской организации Юрий Щербаков, директор Института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ Мингиян Лиджиев, члены КРО Союза писателей России и Союза российских писателей.

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