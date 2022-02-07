9 марта, 13:53
 3 °C
126,44
116,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 марта, 16:39
НовостиРелигия

Сегодня в Центральном хуруле - ритуал созерцания мандалы

Сегодня в Центральном хуруле - ритуал созерцания мандалы

По словам монахов, это возможность получить благословение Аволокитешвары - главного божества пантеона Будды Сострадания.

В знак почтения верующие совершают простирание и обход вокруг божественной обители.

Возведение многоцветной композиции сопровождалось тантрическими ритуалами. А потому - молельный зал представляет собой чистую обитель просветленных существ.

man2man1

 Неделя, в течение которой строилась мандала, это время накопления добродетелей и благих помыслов, а уже завтра состоится торжественное ее разрушение –  в знак непостоянства всего сущего. 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия