Сегодня в Центральном хуруле - ритуал созерцания мандалы
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По словам монахов, это возможность получить благословение Аволокитешвары - главного божества пантеона Будды Сострадания.
В знак почтения верующие совершают простирание и обход вокруг божественной обители.
Возведение многоцветной композиции сопровождалось тантрическими ритуалами. А потому - молельный зал представляет собой чистую обитель просветленных существ.
Неделя, в течение которой строилась мандала, это время накопления добродетелей и благих помыслов, а уже завтра состоится торжественное ее разрушение – в знак непостоянства всего сущего.