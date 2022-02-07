Сегодня в Центральном хуруле - ритуал созерцания мандалы

По словам монахов, это возможность получить благословение Аволокитешвары - главного божества пантеона Будды Сострадания.

В знак почтения верующие совершают простирание и обход вокруг божественной обители.

Возведение многоцветной композиции сопровождалось тантрическими ритуалами. А потому - молельный зал представляет собой чистую обитель просветленных существ.

Неделя, в течение которой строилась мандала, это время накопления добродетелей и благих помыслов, а уже завтра состоится торжественное ее разрушение – в знак непостоянства всего сущего.