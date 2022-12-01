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7 марта, 10:35
Новости

"Цветочный патруль"

"Цветочный патруль"

Акцию под таким названием в преддверии Международного женского дня сегодня проведут автоинспекторы совместно со специалистами автошколы.

Уже по доброй сложившейся традиции, они поздравят представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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