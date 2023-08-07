Сегодня состоится тематический прием по оказанию бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей

Он пройдет в филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Отметим, что эта работа проходит в рамках раннее подписанного соглашения между филиалом госфонда «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциацией юристов России.

Отметим, социальный проект "Правовая помощь СВОим" реализуется на субсидии среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества на территории Калмыкии.