9 августа, 15:03
 38 °C
105,44
96,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 августа, 10:00
Новости

Сегодня состоится тематический прием по оказанию бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей

Сегодня состоится тематический прием по оказанию бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей

Он пройдет в филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Отметим, что эта работа проходит в рамках раннее подписанного соглашения между филиалом госфонда «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциацией юристов России.

Отметим, социальный проект "Правовая помощь СВОим" реализуется на субсидии среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества на территории Калмыкии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия