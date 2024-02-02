5 февраля, 17:28
 3 °C
98,64
90,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 февраля, 14:26
НовостиСобытие

Сегодня в большом зале заседания Правительства чествовали многодетных матерей

Сегодня в большом зале заседания Правительства чествовали многодетных матерей

Это первое мероприятие, посвященное году семьи. Оно началось с церемонии внесения Всероссийского семейного очага, что стало самым трогательным моментом всего торжества. Так же, как и вручение награды тем, кто внёс особый вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Елене Бабенко из поселка Яшкуль присвоено звание «Мать- Героиня». У женщины 12 детей и она первой в Калмыкии удостоилась этой награды с момента её возрождения в 2022 году.

Вручили многодетным семьям и благодарственные письма главы республики. Бату Хасиков дал поручение правительству разработать новые меры поддержки для многодетных.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия