Сегодня в большом зале заседания Правительства чествовали многодетных матерей

Это первое мероприятие, посвященное году семьи. Оно началось с церемонии внесения Всероссийского семейного очага, что стало самым трогательным моментом всего торжества. Так же, как и вручение награды тем, кто внёс особый вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Елене Бабенко из поселка Яшкуль присвоено звание «Мать- Героиня». У женщины 12 детей и она первой в Калмыкии удостоилась этой награды с момента её возрождения в 2022 году.

Вручили многодетным семьям и благодарственные письма главы республики. Бату Хасиков дал поручение правительству разработать новые меры поддержки для многодетных.