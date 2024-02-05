В этом году в селе Троицкое построят новую общественную территорию для отдыха.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется установить сцену и благоустроить место для проведения мероприятий. Территорию выбрали жители Целинного района, путем онлайн голосования в минувшем году. Работы планируется завершить в сентябре. Всего за годы реализации федерального проекта в Калмыкии преобразились 46 общественных пространств.