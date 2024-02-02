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5 февраля, 13:48
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Калмыкия стала лидером среди российских регионов по скорости прироста зарегистрированных предпринимателей

Калмыкия стала лидером среди российских регионов по скорости прироста зарегистрированных предпринимателей

Как выяснили аналитики одного из цифровых банков, число ИП и юрлиц по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим увеличилось на 31%. На втором месте оказалась Чечня, на третьем - Дагестан. А вот в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения Калмыкия заняла 79-е место. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата.

Среднедушевой объем вкладов на начало этого года составил около 90 тыс. рублей. Лидером по депозитам стала Москва, где на жителя приходится 1,4 млн рублей, а замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 22 тыс. рублей.

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