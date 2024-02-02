Калмыкия стала лидером среди российских регионов по скорости прироста зарегистрированных предпринимателей

Как выяснили аналитики одного из цифровых банков, число ИП и юрлиц по итогам 2023 года по сравнению с предыдущим увеличилось на 31%. На втором месте оказалась Чечня, на третьем - Дагестан. А вот в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения Калмыкия заняла 79-е место. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата.

Среднедушевой объем вкладов на начало этого года составил около 90 тыс. рублей. Лидером по депозитам стала Москва, где на жителя приходится 1,4 млн рублей, а замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 22 тыс. рублей.