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9 декабря, 16:01
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Сегодня в Большом Царыне, как и во всех районных центрах Калмыкии, прошёл митинг, посвященный Дню Героев Отечества.

Сегодня в Большом Царыне, как и во всех районных центрах Калмыкии, прошёл митинг, посвященный Дню Героев Отечества.

Это мероприятие - свидетельство безмерного признания и уважения подвигов верных сынов и дочерей нашего Отечества, совершенных ими в самые разные периоды истории.

На митинге прозвучали слова уважения и благодарности героям России и Октябрьского района, землякам, которые живут рядом с нами, кто выполняет боевые задачи по защите нашей Родины в ходе специальной военной операции.

Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания. К вечному огню мемориала землякам, павшим в годы ВОВ, были возложены цветы.

Видео: Администрация Октябрьского РМО РК

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