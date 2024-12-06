Арлтан Абушинов - победитель вечера профессионального бокса "SAINT-BOXINGBURG" в Санкт-Петербурге.

Зрелищные поединки на площадке КСК «Арена» не оставили равнодушными ни одного зрителя, но особенно запомнился бой калмыцкого боксера Арлтана Абушинова. В весовой категории до 65 кг Арлтан продемонстрировал невероятную силу и технику, завершив свой 6-раундовый бой во втором раунде мощным нокаутом.

Арлтан Абушинов - молодой представитель калмыцкой школы бокса, мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный чемпион МВД России, победитель Спартакиады России, победитель и призёр международных турниров. В сентябре, на соревновании «Кубок Лотоса», Арлтан одержал уверенную победу над Иваном Шишениным.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК