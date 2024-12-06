9 декабря, 16:30
 0 °C
106,3
99,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 декабря, 16:26
НовостиСобытиеОбщество

Жители МКД в Элисте не могут выйти со своего двора.

Жители МКД в Элисте не могут выйти со своего двора.

В Народный фронт Калмыкии обратилась жительница Элисты с жалобой на перекрытый проход с улицы Некрасова 29 на улицу 8 Марта.

Теперь им приходится пользоваться узким пролетом между домом и бывшей поликлиникой, который не рассчитан для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Более того, выход на улицу 8 марта через бывшую поликлинику затруднен. По опыту жителей, при заморозках и слякоти, добраться до магазинов, школы, детского сада и остановки затруднительно, а инвалидам и семьям с детскими колясками и вовсе невозможно.

Народный фронт обратился в администрацию города Элисты с просьбой обеспечить доступную среду для жителей дома 29 на улице Некрасова.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия