Сотрудник Национального музея имени Пальмова зачислен слушателем по программе повышения квалификации «Реставрация и консервация музейных коллекций» Санкт-Петербуржского государственного института культуры

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» счастливчиком стал Михаил Сангаджи-Горяев. Калмыкия принимает участие в этом проекте с 2019 года и уже 6 сотрудников получили удостоверения по самым различным программам. Этот национальный проект даёт широкие возможности для повышения профессионализма и творческого роста профильных работников.