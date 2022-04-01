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6 мая, 11:54
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Сотрудник Национального музея имени Пальмова зачислен слушателем по программе повышения квалификации «Реставрация и консервация музейных коллекций» Санкт-Петербуржского государственного института культуры

Сотрудник Национального музея имени Пальмова зачислен слушателем по программе повышения квалификации «Реставрация и консервация музейных коллекций» Санкт-Петербуржского государственного института культуры

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» счастливчиком стал Михаил Сангаджи-Горяев. Калмыкия принимает участие в этом проекте с 2019 года и уже 6 сотрудников получили удостоверения по самым различным программам. Этот национальный проект даёт широкие возможности для повышения профессионализма и творческого роста профильных работников.

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