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25 ноября, 12:00
Новости

Сегодня к сдаче крови присоединились жители с. Приютное

Сегодня к сдаче крови присоединились жители с. Приютное

В течение недели мобильная станция переливания крови работает в районах. Медики уже посетили Яшалту и Городовиковск. За несколько дней кровь сдало более 400 человек.

Одна из постоянных доноров из Приютненского района Людмила Савченко более десяти раз участвует в акции по забору крови. Ее главная цель – помочь землякам победить болезнь.

Фото: https://t.me/centrkrovi08

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