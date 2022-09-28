25 ноября, 12:00
Сегодня к сдаче крови присоединились жители с. Приютное
Смотрите наши видео на YouTube!
В течение недели мобильная станция переливания крови работает в районах. Медики уже посетили Яшалту и Городовиковск. За несколько дней кровь сдало более 400 человек.
В течение недели мобильная станция переливания крови работает в районах. Медики уже посетили Яшалту и Городовиковск. За несколько дней кровь сдало более 400 человек.
Одна из постоянных доноров из Приютненского района Людмила Савченко более десяти раз участвует в акции по забору крови. Ее главная цель – помочь землякам победить болезнь.
Фото: https://t.me/centrkrovi08