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25 мая, 10:36
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Мы в ответе за тех, кого приручили — теперь это крылатое выражение наполнилось конкретным содержанием

Мы в ответе за тех, кого приручили — теперь это крылатое выражение наполнилось конкретным содержанием

В России будут наказывать за недобросовестное отношение к животным. Так, за выброшенного питомца будет грозить штраф до тридцати тысяч рублей. За нападение питомца, за которым не проследил владелец - до двухсот тысяч. А за жестокое обращение с животными - до ста тысяч рублей. Также мера коснётся цирков и зоопарков-нарушителей. За содержание без лицензии или с нарушением требований их владельцам грозит штраф до двухсот тысяч. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госдумы РФ.

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