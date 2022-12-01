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9 мая, 12:34
Новости

Сегодня утром в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное мероприятие

На нём собрались ветераны, представители региональных ведомств и молодежных организаций. С днем Великой Победы собравшихся поздравил Глава региона Бату Хасиков. Участники мероприятия почтили память тех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник строительства железной дороги «Астрахань-Кизляр» Саранг Мукаева обратилась к землякам на родном языке и исполнила песню.

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