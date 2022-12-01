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9 мая, 12:49
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Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев возвращается из памятного мотопохода к празднованию Дня Победы

Депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев возвращается из памятного мотопохода к празднованию Дня Победы

Он доставил сосуд с частицей Вечного Огня от могилы Неизвестного солдата на границу с Польшей. Там его встречали такие же неравнодушные добровольцы, которые помогли доставить частицу Вечного огня от Кремлевской стены по всем запланированным адресам.

«Вместе с «Народным фронтом» и «Друзьями Медицины Донбасса» везем этот святой для страны огонь туда, где надо снова осветить память. Где надо напоминать о том, как досталась Победа в 1945 и роль нашей страны и народа в разгроме фашизма. Чтобы не забывали. Чтобы помнили, кто их истинный друг. Мы везем его на западную границу Белоруссии. И этот огонь сыграет свою роль в пробуждении здравых людей. Я в этом уверен. Передали частицу Вечного Огня нашим друзьям из Европы. И этот Огонь Памяти так нужен сейчас», сообщил Башанкаев в своём личном аккаунте в телеграмме. Мотопоход стартовал 6 мая в Москве.

Фото: https://t.me/Bashankaev

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