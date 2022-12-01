Инспекторы заповедника "Черные земли" обнаружили сайгачонка-альбиноса в местах отела сайгаков

"Белые сайгачата единично рождаются в популяции практически ежегодно, но шансов выжить в суровом мире дикой природы у них меньше, чем у типично окрашенных собратьев, имеющих покровительственную окраску. В местах массового отела рыщут хищники – волки, лисы, орлы, грифы – которые при случае не преминут воспользоваться легкой добычей. В 2019-2020 гг. одной самочке альбиносу, которую инспекторы заповедника назвали "Белоснежкой", удалось не только выжить и вырасти, но даже стать на следующий год мамой. Будем надеяться, что и у этого сайгачонка всё сложится удачно" - сообщается в официальном телеграм-канале заповедника.



Фото: Э. Лавгаева.