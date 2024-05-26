Сегодня более 1300 выпускников 11-х классов Калмыкии проверяют свои знания на обязательном экзамене по русскому языку

В этом году для них ввели возможность пересдать один из предметов по своему выбору. Для этого предусмотрены дни - 4-го и 5 июля, а предыдущий результат экзаменуемого будет аннулирован.

Также в пунктах проведения испытаний будут присутствовать свыше 600 региональных наблюдателей, в том числе 64 человека, которые контролируют процесс дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе Ситуационного центра.