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28 мая, 08:12
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Сегодня более 1300 выпускников 11-х классов Калмыкии проверяют свои знания на обязательном экзамене по русскому языку

Сегодня более 1300 выпускников 11-х классов Калмыкии проверяют свои знания на обязательном экзамене по русскому языку

В этом году для них ввели возможность пересдать один из предметов по своему выбору. Для этого предусмотрены дни - 4-го и 5 июля, а предыдущий результат экзаменуемого будет аннулирован.

Также в пунктах проведения испытаний будут присутствовать свыше 600 региональных наблюдателей, в том числе 64 человека, которые контролируют процесс дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий на базе Ситуационного центра.

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