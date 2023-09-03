Сегодня утром произошло ДТП со смертельным исходом пассажира

На 248 километре ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины Киа-Соренто, под управлением 61-летнего жителя города Москва, и грузового транспортного средства Камаз, под управлением 61-летнего жителя Республики Дагестан. В результате столкновения от полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир автомашины Киа-Соренто. Водитель и еще один пассажир легкого автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.

Фото: МВД по Республике Калмыкия