5 сентября, 14:46
Старшеклассники и студенты 1-2-х курсов средних специальных учебных заведений могут бесплатно обучиться айти-технологиям
Смотрите наши видео на YouTube!
Занятия будут проходить очно на образовательной площадке Яндекс. Лицея в «Элистинском политехническом колледже». Для этого нужно подать заявку и успешно пройти отбор: онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем проекта.
Как нам сообщили в пресс-службе региональной Минцифры, сделать это можно до 11 сентября.
Голосование в конкурсе Теегин айс