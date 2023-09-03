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5 сентября, 14:46
Новости

Старшеклассники и студенты 1-2-х курсов средних специальных учебных заведений могут бесплатно обучиться айти-технологиям

Старшеклассники и студенты 1-2-х курсов средних специальных учебных заведений могут бесплатно обучиться айти-технологиям

Занятия будут проходить очно на образовательной площадке Яндекс. Лицея в «Элистинском политехническом колледже». Для этого нужно подать заявку и успешно пройти отбор: онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем проекта.

Как нам сообщили в пресс-службе региональной Минцифры, сделать это можно до 11 сентября.

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