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6 сентября, 09:30
Новости

Ограничение дорожного движения

Ограничение дорожного движения
В связи с проведением официального вручения автомобилей, приобретенных в рамках благотворительной программы ОА «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 7 сентября 2023 года с 07:00 до 14:00 часов будет временно ограничен въезд автотранспортных средств на автомобильную стоянку между Культурным комплексом «Пагода Семи дней» и первым корпусом ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», сообщает пресс-служба администрации города Элиста.
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