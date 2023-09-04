Ограничение дорожного движения

В связи с проведением официального вручения автомобилей, приобретенных в рамках благотворительной программы ОА «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 7 сентября 2023 года с 07:00 до 14:00 часов будет временно ограничен въезд автотранспортных средств на автомобильную стоянку между Культурным комплексом «Пагода Семи дней» и первым корпусом ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», сообщает пресс-служба администрации города Элиста.