Сегодня «Уралан» проведет второй матч в III дивизионе Чемпионата России

Элистинцы играют в зоне Юг-Северный Кавказ. В этот раз соперники желто-синих – футболисты команды «Астрахань». Встреча начнется в 17 часов на поле Республиканской школы олимпийского резерва.

Напомним, в первом домашнем матче неделю назад «Уралан» разгромил соперника - еще одну астраханскую команду «Волгарь-Ю» со счетом 6:0. Всего запланирован 21 тур, поединки завершатся в начале октября.