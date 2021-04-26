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26 мая, 16:03
НовостиСпорт

Сегодня «Уралан» проведет второй матч в III дивизионе Чемпионата России

Сегодня «Уралан» проведет второй матч в III дивизионе Чемпионата России

 

Элистинцы играют в зоне Юг-Северный Кавказ. В этот раз соперники желто-синих – футболисты команды «Астрахань». Встреча начнется в 17 часов на поле Республиканской школы олимпийского резерва.

Напомним,  в первом домашнем матче неделю назад «Уралан» разгромил соперника -  еще одну астраханскую команду «Волгарь-Ю» со счетом 6:0. Всего запланирован 21 тур, поединки завершатся в начале октября.

 

 

 

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