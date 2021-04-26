  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 мая, 16:22
НовостиСобытиеРелигия

Ко Дню рождения Будды Шакьямуни артисты Национального оркестра Калмыкии подготовили музыкальный подарок

Ко Дню рождения Будды Шакьямуни артисты Национального оркестра Калмыкии подготовили музыкальный подарок

 Это видеоклип с буддийской молитвой Зелёной Тары. Исполняют мантру известные артисты: Эдуард Бурлаков и Елена Каджиева.

Зеленая Тара - одна из самых почитаемых богинь буддийского пантеона. Она помогает в исцелении болезней, решении многих проблем, защищает от бед и исполняет сокровенные желания. Божество окружает сакральное число восемь, считается, что она ограждает от восьми проявлений несчастья и восьми видов печали.

 ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СУУХА - эти сильные по своей энергетике слова рекомендуется читать вслух. Лучший момент для обращения к Зеленой Таре – на восходе. 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия