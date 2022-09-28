27 октября, 10:56
Сегодня Уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб проведет прием граждан в Кетченеровском районе
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Встреча состоится в райцентре и в поселке Ергенинский. Местные жители смогут подать жалобы, получить консультации и разъяснения законодательства. Для этого им необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Встреча состоится в райцентре и в поселке Ергенинский. Местные жители смогут подать жалобы, получить консультации и разъяснения законодательства. Для этого им необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Фото взято в свободном доступе.
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