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27 октября, 10:56
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Сегодня Уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб проведет прием граждан в Кетченеровском районе

Сегодня Уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб проведет прием граждан в Кетченеровском районе

Встреча состоится в райцентре и в поселке Ергенинский. Местные жители смогут подать жалобы, получить консультации и разъяснения законодательства. Для этого им необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Фото взято в свободном доступе.

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