27 октября, 11:23
Региональный центр "Мой бизнес" провел тренинг по основам предпринимательской деятельности для обучающихся в образовательных учреждениях
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Участники смогли не только сформировать команду вокруг самых интересных идей, но и научились определять точки роста в собственном регионе.
Участники смогли не только сформировать команду вокруг самых интересных идей, но и научились определять точки роста в собственном регионе.
"Вместе с ребятами мы разобрали мотивационную составляющую создания собственного бизнеса. Также участники озвучили несколько задумок с хорошей коммерческой основой", - отметила преподаватель КалмГУ, ведущая мероприятия Нина Басангова.
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