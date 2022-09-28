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27 октября, 11:23
Новости

Региональный центр "Мой бизнес" провел тренинг по основам предпринимательской деятельности для обучающихся в образовательных учреждениях

Региональный центр "Мой бизнес" провел тренинг по основам предпринимательской деятельности для обучающихся в образовательных учреждениях

Участники смогли не только сформировать команду вокруг самых интересных идей, но и научились определять точки роста в собственном регионе.

"Вместе с ребятами мы разобрали мотивационную составляющую создания собственного бизнеса. Также участники озвучили несколько задумок с хорошей коммерческой основой", - отметила преподаватель КалмГУ, ведущая мероприятия Нина Басангова.

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