Региональный центр "Мой бизнес" провел тренинг по основам предпринимательской деятельности для обучающихся в образовательных учреждениях

Участники смогли не только сформировать команду вокруг самых интересных идей, но и научились определять точки роста в собственном регионе.



"Вместе с ребятами мы разобрали мотивационную составляющую создания собственного бизнеса. Также участники озвучили несколько задумок с хорошей коммерческой основой", - отметила преподаватель КалмГУ, ведущая мероприятия Нина Басангова.